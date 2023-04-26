 أبلغت عنه.. ضبط مسجل خطر تعدى على والدته بالضرب في الغربية - بوابة الشروق
الأربعاء 26 أبريل 2023 2:29 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار مالك نادي بيراميدز بإيقاف الاستثمار في مصر؟
النتـائـج تصويت

أبلغت عنه.. ضبط مسجل خطر تعدى على والدته بالضرب في الغربية

مصطفى عطية:
نشر في: الأربعاء 26 أبريل 2023 - 2:14 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 أبريل 2023 - 2:14 م

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية القبض على مسجل خطر تعدى على والدته بالضرب محدثا إصابتها في الغربية.

ورصدت أجهزة وزارة الداخلية تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات الشخصية عبر موقع "فيسبوك" متضمناً تضرر سيدة من قيام نجلها بالتعدى عليها بالضرب محدثاً إصابتها بسبب خلافات أسرية بينهما.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 16 أبريل الجارى تبلغ لمركز شرطة المحلة بالغربية من السيدة التي نشرت مقطع الفيديو المشار إليه، بتضررها من نجلها -له معلومات جنائية- لتعديه عليها بالضرب بعصا خشبية، محدثاً إصابتها بكدمات متفرقة بالوجه والجسم، وذلك حال تواجدهما بالمنزل محل إقامتهما بسبب خلافات أسرية بينهما.

وبمواجهة الابن أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك