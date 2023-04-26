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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية القبض على مسجل خطر تعدى على والدته بالضرب محدثا إصابتها في الغربية.

ورصدت أجهزة وزارة الداخلية تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات الشخصية عبر موقع "فيسبوك" متضمناً تضرر سيدة من قيام نجلها بالتعدى عليها بالضرب محدثاً إصابتها بسبب خلافات أسرية بينهما.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 16 أبريل الجارى تبلغ لمركز شرطة المحلة بالغربية من السيدة التي نشرت مقطع الفيديو المشار إليه، بتضررها من نجلها -له معلومات جنائية- لتعديه عليها بالضرب بعصا خشبية، محدثاً إصابتها بكدمات متفرقة بالوجه والجسم، وذلك حال تواجدهما بالمنزل محل إقامتهما بسبب خلافات أسرية بينهما.

وبمواجهة الابن أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات.