تحدثت الفنانة حنان مطاوع، عن كواليس مشاركتها الدرامية في رمضان بمسلسلي «سره الباتع» مع المخرج والمؤلف خالد يوسف، ومسلسل «وعود سخية» مع المخرج ممدوح شاهين.

وأعربت خلال لقاء لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع عبر شاشة «DMC» مساء الثلاثاء، عن امتنانها وسعادتها بردود فعل الجمهور على مشاركتها في الموسم الرمضاني هذا العام قائلة: «كانت فوق مستوى خيالي وأحلامي».

وأضافت أنها لم تتوقع حصد مسلسل «وعود»؛ نسب مشاهدة عالية؛ نتيجة غياب الدعاية الكافية قبل رمضان، معقبة: «أنا ارتبكت ومكنتش مصدقة ردود فعل الناس في الشارع، وفوجئت بتنافس أطفال صغار عندهم 7 سنين على مين بينهم أحسن في تقليد دوري في المسلسل».

وعلى صعيد مسلسل «سره الباتع»، أعربت عن سعادتها وفخرها كونها أحد أبطال العمل هذا التاريخي الضخم إلى جوار كوكبة من عظماء الفن في مصر، مشيرة إلى استمتاعها بالعمل في شخصيتين مختلفتين هذا العام سواء على صعيد مواقع التصوير مختلفة والإخراج أو تركيبه الشخصية، متابعة: «دائما بحب الشخصية اللي بقدمها.. علشان توصل للناس».

وأضافت أن جميع عناصر مسلسل سره الباتع ؛ كانت محل جذب اهتمام أي ممثل للمشاركة في العمل، مشيرة إلى اعتذارها عن المشاركة للمخرج خالد يوسف في بادئ الأمر؛ بسبب التحضير لمسلسل آخر في رمضان، تجنبا لعدم تمكنها من الجمع بين عملين في وقت واحد.

ولفتت إلى زيارتها في المنزل للإفطار مع أسرتها في اليوم الثاني لمحاولة إقناعها بالعمل، معقبة: «نورني في البيت وحكى قصة المسلسل وحسيت بروح النضال، ومصر هي أمي، وأعتقد أن كل المصريين متيمين بهذا البلد وأرضها، ثم دخلت وصورت شخصية صافية، ومسلسلي الثاني تم تأجليه إلى أن توقف نهائيًا».