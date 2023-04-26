هيئة البحرين للسياحة تعلن تسوية الخلاف بواقعة النصب على هاني شاكر: سوء تفاهم

أعلنت هيئة البحرين للسياحة والمعارض، انتهاء التحقيق في واقعة النصب على الفنان هاني شاكر، من متعهد حفله الأخير بأحد فنادق مدينة المنامة.

وأوضحت أن القوانين المعمول بها في مملكة البحرين تكفل حقوق جميع الأطراف بالضمانات التي توفرها، مؤكدة أن ما حدث سوء تفاهم بين متعهد الحفلة وإدارة أعمال الفنان، وتم تسوية الخلاف حول بقية المستحقات.

من جهته، أبدى الفنان هاني شاكر تقديره لدور هيئة البحرين للسياحة والمعارض في حل الخلاف، متطلعا لتعاون أكبر خلال الفترة المقبلة في ظل الزخم السياحي، الذي تمتاز به مملكة البحرين، والتي سوف تكون ضمن خطته المقبلة، التي تشمل لقاء جمهوره في جرش بالأردن، وقرطاج في تونس، وجولاته اللاحقة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، التي يتم التحضير لها.