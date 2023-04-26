هجوم لهاكرز سودانيين يعطل موقعي شركة الموانئ الإسرائيلية وميناء حيفا

تعطل الموقعان الإلكترونيان لشركة الموانئ الإسرائيلية وميناء حيفا، اليوم الأربعاء، إثر هجوم إلكتروني.

ونقلت وكالة «صفا» عن وسائل إعلام إسرائيلية، أن مجموعة هاكرز «أنونيموس سودان» هاجمت سلسة مواقع إلكترونية إسرائيلية، صباح اليوم.

وجاء من بين مجموعة المواقع التي تعطلت عن العمل موقعا شركة الموانئ الإسرائيلية وميناء حيفا، حيث تعذر على المستخدمين الوصول لبعض المواقع التي تعرضت للهجوم، لكن الخبراء استبعدوا سرقة معلومات بسبب الهجوم.

يشار إلى أن مجموعة هاكرز «أنونيموس سودان» نجحت في تعطيل عشرات المواقع الإلكترونية الإسرائيلية المهمة خلال الأيام الماضية، وارتفع عدد الهجمات الإلكترونية التي تستهدف مؤسسات حيوية داخل إسرائيل، وذلك بعد الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة وخاصة على المسجد الأقصى.

وأمس الأول الاثنين، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بانهيار الموقع الرسمي للموساد وموقع التأمين الإسرائيلي بعد تعرضها على ما يبدو لهجمات إلكترونية على يد هاكرز سودانيين.

وأفادت صحفية «معاريف» العبرية، بأن مجموعة الهاكرز «أنونيموس سودان»، أعلنت أنها هاجمت موقع الموساد وموقع التأمين الوطني الإسرائيلي، وكتبت على حسابها في «تيليجرام»، أن هذا الهجوم تحضير لهجوم كبير.

وكانت مواقع إلكترونية لمكاتب البريد والبنوك الإسرائيلية قد تعرضت، لهجوم إلكتروني، وذكرت القناة العبرية الـ12، أن مجموعات هاكرز تسمى «أنونيموس سودان» قد نفذت هجمات إلكترونية ضد مواقع بعض البنوك ومكاتب البريد في إسرائيل، منها بنوك رئيسية.