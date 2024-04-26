سلسلة أرواح في المدينة في زيارة إلى قاهرة نجيب محفوظ 5 مايو المقبل

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أعلن الكاتب الصحفي محمود التميمي عن تفاصيل اللقاء الخامس والعشرين من سلسلة لقاءات" أرواح في المدينة"، وسيكون بعنوان" زيارة إلى قاهرة نجيب محفوظ بين الأفلام الروائية والتسجيلبة".

ويجري انعقاده في 5 مايو المقبل، في تمام الساعة السابعة مساء بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا.

ومن المقرر أن يستضيف اللقاء الدكتور نزار الصياد، المؤرخ العمراني و الأستاذ بجامعة بركلي بالولايات المتحدة الأمريكية، لجانب صناع فيلم سيرة القاهرة.

ويناقش اللقاء تجسد الراحل نجيب محفوظ القاهرة في إبداعاته و تناول السينما الروائية بأدواتها الإبداعية المختلفة إبداع المدينة في الأفلام المأخوذة عن أدب نجيب محفوظ، لجانب توثيق السينما التسجيلية الواقع الذي مثل رافداً مهماً من روافد مسيرة محفوظ الإبداعية كنموذج لتأثير المدينة في إبداعه.

ويذكر أن "أرواح في المدينة"هي سلسة لقاءات شهرية ينظمها الكاتب الصحفي محمود التميمي، وتعني بتوثيق تطور المجتمع المصري عبر إعادة قراءة الأحداث والتاريخ ومن خلال الأرشيف المصري مكتوب وبصري ومسموع.