أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن موضوع القدرات الدفاعية والصاروخية للبلاد لم يُطرح ولن يُطرح في المفاوضات غير المباشرة مع أمريكا.

وأفادت كالة "تسنيم" الدولية للأنباء، بأن بقائي رفض ادعاءات بعض وسائل الإعلام الغربية، مشددا على أن موضوع القدرات الدفاعية والصاروخية للبلاد لم يُطرح ولن يُطرح في المفاوضات غير المباشرة مع أمريكا.

وبدأت اليوم السبت، في العاصمة العمانية مسقط، الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة بين الوفدين الإيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي، والأمريكي برئاسة ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط.

وتتمحور هذه المحادثات حول الملف النووي الإيراني وموضوع رفع الحظر عن إيران.

وانعقدت الجولة الأولى من هذه المحادثات في مسقط ومن ثم جرت الجولة الثانية في روما.

ومن المقرر أن تنقسم مفاوضات الجولة الثالثة إلى جزئين؛ الأول منهما سياسية يقودها عراقجي وويتكوف، والقسم الثاني هي مفاوضات فنية على مستوى الخبراء يشارك فيها من الجانب الإيراني كاظم غريب آبادي، مساعد الشئون القانونية والدولية في وزارة الخارجية الإيرانية، ومجيد تخت روانجي، المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيراني.