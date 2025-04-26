مستشار رئيس الجمهورية ومحافظ القاهرة يناقشان إحياء وتشغيل محل جروبي بميدان طلعت حرب

ترأس اللواء خالد فودة، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، ورئيس اللجنة القومية لحماية وتطوير القاهرة التراثية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اجتماعًا لمناقشة الخطوات التنفيذية لاعادة إحياء وتشغيل محل جروبي بميدان طلعت حرب، والمبنى المتواجد به في إطار جهود الدولة لإحياء منطقة القاهرة الخديوية، واستعادة العناصر المميزة لها.

وتفقد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، ومحافظ القاهرة الأعمال الجارية لرفع كفاءة وتطوير واجهات البنايات الممتدة من ميدان التحرير إلى ميدان طلعت حرب ضمن أعمال المرحلة الثالثة لتطوير منطقة القاهرة الخديوية.

يذكر أن، مقهى جروبى يعد أحد أشهر وأعرق الأماكن فى القاهرة الخديوية ويقع بميدان طلعت حرب وأسسه جاكومو جروبي وهو سويسري جاء إلى مصر في ثمانينيات القرن التاسع عشر وأقام مع ابنه مطعمين ومتجرين لبيع الحلوى يحملان اسمه في وسط القاهرة، أحدهما بميدان طلعت حرب (سليمان باشا سابقا) والآخر بشارع عدلي ، وقد تضاعف النجاح بعد أن افتتح محلين أصغر وأكثر بساطة يقدم فيهما الشطائر والحلوى والمشروبات وقوفا على الطريقة الأمريكية، كما لم يكتفِ جاكومو بالمحلاّت الأربعة فكان يعمل على توصيل طلبات خارجية مثل إقامة الولائم في بيوت الوزراء والوجهاء فى ذلك العهد، حيث ارتبط المصريون بجروبى كأحد العلامات المميزة لمنطقة وسط المدينة، كما شهد تصوير عدد من الافلام والمسلسلات به.