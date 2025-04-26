نقيب الفلاحين عن غرق أراضٍ بطرح النهر: ليست كبيرة واحتمالية غرقها كانت معروفة

قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن المساحة الزراعية في مصر تزيد على 10 ملايين فدان.

وأضاف أبو صدام، خلال حواره مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة» عبر شاشة «القاهرة والناس»، مساء السبت، أنَّ الضجة التي أثيرت حول غرق أراضي طرح النهر في محافظات الدلتا ليست بالأمر المخيف، نظرًا لأن مصر دولة جافة بطبيعتها.

وأوضح أن الأراضي التي تعرضت للغرق مع ارتفاع منسوب مياه النيل ليست كبيرة، وكانت احتمالية تعرضها لذلك معروفة، مشيرًا إلى أنّ وزارة الري أرسلت بيانًا لتحذير المزارعين من ارتفاع منسوب المياه، إلا أن البيان جاء متأخرًا.

وشدد أبو صدام، على ضرورة تقديم دعم عاجل للمزارعين لتخفيف الأعباء عنهم، وأهمية تعويض الفلاحين الذين تعرضت محاصيلهم للتلف نتيجة غرق الأراضي.

وأوضح أن غرق أراضي طرح النهر يتكرر مع كل ارتفاع في منسوب مياه النيل، إلا أنه حتى الآن لم يتم التواصل مع الفلاحين بشأن صرف تعويضات لهم.

وناشد أبو صدام، الحكومة بسرعة التدخل لتعويض المزارعين المتضررين، مطالبًا بزيادة الاهتمام بالفلاح خلال هذه الفترة الحرجة.

وشدد على أن الفلاح يجب أن يكون في مقدمة أولويات الدولة باعتبار أن مصر دولة زراعية، مشيرًا أن الفلاحين تكبدوا خسائر فادحة خلال الفترة الماضية بسبب تدني أسعار المحاصيل، مؤكدا أن محصول القمح استفاد من التغيرات المناخية حيث زادت الإنتاجية.

وسبق أن علق المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، على واقعة ارتفاع منسوب مياه النيل ما تسبب في غرق مئات الأفدنة الزراعية في بعض المناطق وتحديدًا في المنوفية قبل أيام.

وقال إن ما حدث هو غمر حدث لبعض الأراضي الزراعية وهي أراضٍ طرح النهر.

وأضاف أن هذه الأراضي جزء من القطاع المائي لمجرى نهر النيل ويُطلق عليها السهل الفيضي لنهر النيل، وبالتالي فهي ليست أراضي خارج نهر النيل غُمرت بالمياه.

وأوضح أنّه في حال حدوث ارتفاع في مناسيب المياه في المجرى فإن هذه الأراضي تغمر بالمياه، وهو أمر طبيعي ويحدث بشكل سنوي.

وأشار إلى أن هذا الأمر طبيعي بالنسبة لأراضي طرح النهر وهو ما يعلمه المزارعون جيدًا، بأن هناك فترات تحدث فيها مثل هذه الأمور، بينها في فصل الشتاء حيث تكون الاحتياجات المائية أقل وبالتالي تكون مناسيب المياه قليلة، وبالتالي تكون هذه الأراضي فوق المنسوب.