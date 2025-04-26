ترامب يدعو أوكرانيا وروسيا إلى الاجتماع لإجراء محادثات رفيعة المستوى

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أوكرانيا وروسيا، إلى عقد اجتماع لإجراء محادثات "على مستوى رفيع للغاية"، وذلك بعدما قال إنهما قريبتان للغاية من التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الدموية المستمرة منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

وبعد فترة وجيزة من وصوله إلى روما لحضور جنازة البابا فرنسيس، كتب ترامب على موقعه "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي، أنه كان "يوما جيدا" من المحادثات واللقاءات بين الجانبين. وقد قام مبعوثه، ستيف ويتكوف، بزيارة إلى موسكو للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة.

وكتب ترامب "إنهما قريبتان للغاية من التوصل إلى اتفاق، ويجب أن يلتقي الجانبان الآن، على مستويات رفيعة للغاية "لوضع حد لها".

وأضاف "تم الاتفاق على معظم النقاط الرئيسية. أوقفوا إراقة الدماء الآن. سنكون في أي مكان ضروري للمساعدة في تسهيل نهاية هذه الحرب القاسية والعبثية!".

وجاء إعلان ترامب في أعقاب تصريحه خلال مقابلة نشرت أمس الجمعة بأن "القرم سوف تظل مع روسيا"، وهو أحدث مثال على كيفية ضغطه على أوكرانيا لتقديم تنازلات لإنهاء الحرب، بينما تعاني البلاد من الحصار.

كما طالب في وقت سابق على وسائل التواصل الاجتماعي بأن يوقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "على الفور" على اتفاق تأخر لفترة طويلة يمنح الولايات المتحدة إمكانية الوصول إلى الموارد المعدنية في بلاده.

وقال ترامب "زيلينسكي يفهم ذلك، والجميع يفهم ذلك. أنها معهم منذ فترة طويلة".

وقال ترامب "لديهم غواصاتهم هناك منذ مدة طويلة قبل أي فترة كانوا يتحدثون عنها، منذ سنوات. الناس يتحدثون الروسية بشكل كبير في القرم. ولكن أوباما هو من أعطاها لهم. ترامب لم يعط هذا".