الحوثي تعلن استهداف قاعدة نيفاتيم الجوية الإسرائيلية بصاروخ فرط صوتي

أعلنت جماعة الحوثي، اليوم السبت، تنفيذ عملية عسكرية استهدفت قاعدة نيفاتيم الجوية التابعة للاحتلال الإسرائيلي في منطقة النقب جنوب فلسطين المحتلة.

وأوضح المتحدث العسكري باسم الحوثي يحيى سريع، في بيان، أن الاستهداف تم بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع «فلسطين2»، مؤكدًا أن «الصاروخ وصل إلى هدفه بنجاح، وفشلت المنظومات الاعتراضية في اعتراضه».

وأشار إلى أن «العملية تأتي انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ومقاومته، ورفضاً لجريمة الإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأشقاء في قطاع غزة».

وقال إن «الحوثي ستواصل التصدي للعدوان الأمريكي، ولن تتوقف عن تطوير قدراتها العسكرية استجابة لتطورات الموقف الميداني، وتعزيزاً لعوامل الصمود، ودعماً وإسناداً للشعب الفلسطيني المظلوم».

ولفت إلى أن «العمليات الدفاعية والإسنادية مستمرة حتى وقف العدوان على غزة، ورفع الحصار عنها».

ومنذ 18 مارس الجاري، استأنفت إسرائيل حرب الإبادة على غزة، متنصلة من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى مع حماس استمر 58 يومًا منذ 19 يناير 2025، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

وحسب وزارة الصحة الفلسطينية، استشهد منذ 18 مارس 2111 مواطنًا وأصيب 5483 آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال.

ويواصل جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023 حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، مخلفًا أكثر من 169 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.