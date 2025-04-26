جيش الاحتلال الإسرائيلي: اعترض طائرة مسيرة أُطلقت من اليمن

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح السبت، اعتراض طائرة مسيرة أُطلقت من اليمن، قبل دخولها أجواء البلاد.

وقال الجيش، في بيان: "قبل قليل اعترض سلاح الجو طائرة مسيرة كانت تتجه نحو البلاد من جهة الشرق، دون تفعيل صفارات الإنذار".

فيما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الطائرة" أُطلقت من اليمن وجرى اعتراضها قبل دخولها الأجواء الإسرائيلية".

وحتى الساعة 06:30 (ت.ج) لم تعلن أي جهة مسئوليتها عن إطلاق الطائرة المسيرة تجاه إسرائيل.

وفجر السبت، دوت صفارات الإنذار في مدينة بئر السبع (جنوب) ومحيطها بعد رصد إطلاق صاروخ باليستي من اليمن، قال الجيش الإسرائيلي لاحقا إنه اعترضه بنجاح قبل دخوله أجواء البلاد.

وبشكل متكرر تعلن جماعة "الحوثي" اليمنية تنفيذها عمليات عسكرية بصواريخ باليستية ومسيرات ضد مواقع وقواعد عسكرية داخل إسرائيل، إسنادا للفلسطينيين ونصرة لقطاع غزة.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.



