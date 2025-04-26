أسيوط: ختام المرحلة الأولى من برنامج تدريبي للشباب عن ريادة الأعمال في ديروط

أعلن اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، ختام المرحلة الأولى من برنامج تدريبي للشباب عن ريادة الأعمال والشمول المالي بمركز ديروط، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتفعيلا لبروتوكول التعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية، وبالشراكة الاستراتيجية مع بنك مصر وانطلاقا من رؤية وزارة التنمية المحلية وذلك بإشراف الدكتور مينا عماد نائب محافظ أسيوط وبمتابعة الإدارة المركزية للسكان برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل؛ لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية وتحسين الخصائص السكانية للمواطنين تحقيقا للإستراتيجية القومية للسكان والتنمية ٢٠٣٠.

وأوضح محافظ أسيوط، أن وحدة السكان بالمحافظة بقيادة الدكتورة نسرين محروس مدير الوحدة، قد نفذت تدريبات في مجال ريادة الأعمال والشمول المالي بعدد من قرى مركز ديروط ضمن مبادرة مستقبل شبابنا يهمنا والتي تعد إحدي مبادرات وحدة السكان بمحافظة أسيوط، بالتنسيق مع وحدة السكان ومؤسسة صناع الخير للتنمية وبالشراكة مع بنك مصر.

وجاء ذلك بحضور مصطفى علي رئيس مركز ومدينة ديروط، وعبير صلاح نائب رئيس مركز ومدينة ديروط، وجميلة يوسف مديرة وحدة السكان برئاسة مركز ومدينة ديروط، ورؤساء الوحدات المحلية القروية، ولفيف من المنسقين والرموز الدينية.

وكشف عن تناول البرنامج التدريبي المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكيفية عمل دراسة وادارة للمشروعات وتحديد احتياجات السوق ومتطلباته وكيفية تنفيذ المشاريع والأعمال، فضلاً عن الأوراق المطلوبة بما يخص التقديم وتحددت عناصر التدريب بما يختص بالشمول المالي وريادة الأعمال التي شملت: (الإبداع والابتكار في تنفيذ المشروعات، والتخطيط والتنظيم لمعرفة الأهداف والمتطلبات والامكانيات المتاحة، وإدارة الموارد لمعرفة استغلالها بشكل صحيح، والتمويل لمعرفة احتياجات المشروع وموازنته، والتسويق والمبيعات لتحقيق الربح وزيادة الإنتاج، وانتشاره وتحقيق المبيعات).

وفتحت المناقشة وطرح الأسئلة والرد على استفسارات لتحقيق الاستدامة المالية.

وأشار إلى أهمية مثل هذه البرامج التي تساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتستهدف تدريب الشباب على كيفية التخطيط المالي والسليم للمشروعات ومهارات إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيعهم على ريادة الأعمال والعمل الحر من أجل توفير فرص عمل للشباب وتأهيلهم لسوق العمل.

يذكر أن التدريب تم تنفيذه وفقا للجدول الزمني المقرر بقرى (دشلوط، وديروط الشريف، ومسارة، والكودية، وصنبو، وأبو الهدر، الحوطا، الجرف، خارفة صنبو ، أمشول) بمركز ديروط خلال الفترة من 7 : 24 أبريل الحالي على أن يتم استكماله بباقي قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (7 مراكز كمرحلة أولى، ومركزين كمرحلة ثانية).