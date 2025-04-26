أعرب شريف إكرامي، حارس مرمى بيراميدز، عن فخره بتأهل فريقه التاريخي لنهائي دوري أبطال إفريقيا، مؤكدا أن الحلم أصبح حقيقة.

قال شريف إكرامي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»:" فخورين إن رحلتنا وصلت لنهائي أكبر وأهم بطولة في أفريقيا لأول مرة في التاريخ".

أضاف:" الحلم بقى حقيقة بفضل مجهود كل فرد في النادي، من بعد الإدارة والجهاز الفني، اللعيبة دي قدمت مجهودات كبيره واشتغلت كتير في هدوء و صمت، واللي بيحصل في الملعب وراه شغل أكبر بكتير في الكواليس".

أوضح:" التأهل مش بس خطوة تاريخية، ده شاهد على إن الأحلام الكبيرة بتتحقق بالإصرار وبتضحيات رجالة اختارت الفريق على حساب نفسها".

أتم:" مبروك لرجالة بيراميدز ولكل اللي احترمهم وصدق فيهم".

ونجح بيراميدز في التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه بعدما تغلب على أورلاندو بايرتس في مباراة الإياب 3-2، والتعادل سلبيا في موقعة الذهاب.