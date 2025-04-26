تراجع عدد المتعطلين خلال عام 2024 بنسبة 3.5% ليبلغ 2.113 مليون متعطل؛ منهم 1.091 مليون من الذكور، و1.022 مليون من الإناث، مقابل 2.190 مليون متعطل عام 2023؛ بانخفاض قدره 77 ألف متعطل، وفقا للنشرة السنوية لنتائج بحث القوى العاملة الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وأشار الإحصاء إلى أن معدل البطالة بين الذكور بلغ 9.8%، بينما بلغ معدل البطالة بين الإناث 37.1% من إجمالي قوة العمل فى نفس الفئة العمرية عام 2024.

وتراجع معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية (15- 29 سنة) بنسبة 1% ليبلغ 14.9% من إجمالي قوة العمل مقارنة بعام 2023.

وبحسب الإحصاء، تراجع معدل البطالة فى البطالة للفئة العمرية (15- 19 سنة) ليصل إلى 12.2 %، مقابل 12.4% عام 2023، وتراجع معدل البطالة للفئة العمرية (20- 24 سنة) إلى19.1 %، مقابل 20% عام 2023، وتراجع معدل البطالة للفئة العمرية (25- 29 سنة) إلى 12.2%، مقابل 14% عام 2023.

بلغ معدل البطالة للشباب فى الفئة العمرية (15-29 سنة) من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها نحو 18.7% من إجمالى قوة العمل خلال عام 2024، مقابل 20.3% عام 2023، منهم 12.2% معدل البطالة للذكور، مقابل 13.3% عام 2023، فيما بلغ معدل البطالة للإناث منهم 40.8%، مقابل 45.3% عام 2023.



وأشار الإحصاء إلى أن تقدير قوة العمل ارتفع خلال عام 2024 بنسبة 2.9% ليبلغ نحو 32.041 مليون فرد، منهم 26.080 مليون فرد من الذكور، و5.961 مليون فرد من الاناث، وذلك مقابل 31.149 مليون فرد عام 2023، منهم 25.570 مليون فرد من الذكور، و5.579 مليون فرد من الإناث.

ووفق للإحصاء، بلغت قوة العمل فى الحضر نحو 14.078 مليون فرد، بينما بلغت فى الريف 17.963 مليون فرد.