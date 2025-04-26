جيش الاحتلال: اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر السبت، عن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال في بيان عبر منصة «إكس»، إن الجيش حدد صاروخا أطلق من اليمن، وتم اعتراضه قبل وصوله للأجواء الإسرائيلية.

وأضاف أنه تم تفعيل صافرات الإنذار في عدة مناطق نتيجة إطلاق الصاروخ وفقا للسياسة المتابعة، مشيرا إلى أنه يجري فحص التفاصيل المتعلقة بالحادث.

يُشار إلى أنه قُتل جنديان وأصيب 7 آخرون في غزة خلال 24 ساعة، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بإصابة 3 جنود، أحدهم جروحه خطرة، إثر إطلاق قذيفة آر بي جي نحوهم في حي تل السلطان برفح جنوبي غزة، الجمعة.