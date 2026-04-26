حريق هائل بمصنع يمتد إلى مستودعات مجاورة شمالي الهند دون وقوع إصابات

أفاد مسئولون في الهند بنشوب حريق هائل في مصنع ومستودع للبلاستيك بمنطقة باجيرا في مدينة جوروجرام بولاية هاريانا شمال الهند اليوم الأحد، حيث امتدت النيران إلى وحدات مجاورة، ما استدعى إخلاء المناطق المحيطة.

وذكر المسئولون أنه تم اكتشاف الحريق في حدود الساعة الخامسة صباحا، عندما لاحظ عمال المصنع تصاعد النيران وحاولوا إخمادها في البداية، قبل إبلاغ فرق الإطفاء والشرطة مع اتساع رقعة اللهب، بحسب وكالة برس تراست أوف إنديا.

ووفقا للمسئولين، هرعت ست سيارات إطفاء إلى الموقع وتمكنت من السيطرة على الحريق بعد عمليات إطفاء استمرت لنحو أربع ساعات.

كانت شركة النفط الهندية المملوكة للدولة "هندوستان بتروليم كورب" قد أعلنت في بيان الاثنين الماضي ، أن جميع وحدات مصفاتها الجديدة في ولاية راجاستان (شمال غربي الهند) والتي تبلغ طاقتها 180 ألف برميل يوميا، سليمة من الناحية الإنشائية ولم تتعرض لأي أضرار جراء الحريق الذي نشب في وحدة تقطير النفط الخام.



