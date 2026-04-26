وكيل تعليم دمياط يوجه بتعديل مواعيد امتحانات أبريل الجاري

عقد ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعًا موسعًا اليوم الأحد، مع قيادات المديرية لمناقشة الملفات العاجلة، في مقدمتها تنظيم الامتحانات والتقييمات المقبلة، بما يضمن استقرار العملية التعليمية وتوفير بيئة مناسبة للطلاب.

وشهد الاجتماع، حضور قيادات التعليم، بينهم مديرو العموم ومديرو الإدارات التعليمية وموجهو المواد؛ لبحث سبل التكامل بين الجوانب الفنية والإدارية، مع استعراض تقارير الأداء داخل المدارس والتأكيد على الالتزام بالخريطة الزمنية للمناهج.

وأوضح "عمارة"، في بيان اليوم الأحد، أن الاجتماع تناول تعديل مواعيد امتحانات شهر أبريل، بما يحقق الصالح العام، ويمنع تعارض الجداول، إذ وجّه وكيل الوزارة بإعادة تنظيم المواعيد لمنح الطلاب فرصة أفضل للمراجعة.

كما ناقش الحضور المقترحات النهائية لجداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني، مع التأكيد على تحقيق التوازن في توزيع المواد الدراسية والالتزام بالمعايير التربوية والفنية عند إعداد الجداول.

وشدد وكيل الوزارة، على أن مصلحة الطالب تأتي في المقام الأول، مؤكدًا أن التعديلات تستند إلى متابعة ميدانية دقيقة، موجّهًا بسرعة إعداد النماذج الاسترشادية وفق المواصفات القياسية، والتأكد من جاهزية المدارس لاستقبال امتحانات نهاية العام، مع توفير أجواء منظمة تضمن الشفافية والعدالة في جميع مراحل التقييم.