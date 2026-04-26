الحكومة الإندونيسية تتحمل ضريبة القيمة المضافة على رحلات طيران الاقتصادية لخفض أسعار التذاكر

أصدرت الحكومة الإندونيسية، لائحة تقضي بتحملها ضريبة القيمة المضافة على تذاكر الرحلات الداخلية من الدرجة الاقتصادية، بهدف خفض أسعار تذاكر الطيران على خلفية ارتفاع أسعار وقود الطيران.

وتشمل هذه اللائحة تحمل ضريبة القيمة المضافة على أسعار التذاكر الأساسية ورسوم الوقود الإضافية، ما يخفف من أسعار التذاكر للجمهور في الوقت الذي تواجه فيه شركات الطيران ارتفاعا في تكاليف التشغيل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإندونيسية (أنتارا).

وقال المتحدث باسم وزارة التنسيق للشئون الاقتصادية هاريو ليمانستو في جاكرتا، اليوم الأحد، إن "هذه اللائحة تنطبق على التذاكر المشتراه والرحلات التي تتم خلال 60 يوما، بدءا من اليوم التالي لدخول اللائحة حيز التنفيذ."

وأضاف أن التدخل المالي ضروري لتخفيف الضغوط على أسعار تذاكر الطيران، إذ يشكل الوقود نحو 40% من التكاليف التشغيلية لشركات الطيران.

وتظل القواعد العادية لضريبة القيمة المضافة سارية على درجات السفر غير الاقتصادية.

وتهدف اللائحة، التي صدرت في 24 أبريل، إلى ضمان تقديم دعم حكومي موجه وفعال ومستدام.