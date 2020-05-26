رئيس شعبة الأثاث: تراجع المبيعات بنسبة 50% محليا وتوقف التصدير بشكل كامل

المعارض تقدم تخفيضات لتحريك السوق.. وانهيار مبيعات «موسم العيد»

أكد عدد من العاملين فى قطاع الأثاث، تراجع حركة المبيعات بنحو 50% منذ انتشار فيروس كورونا المستجد، مما أدى إلى حالة ركود كبيرة، لافتين إلى هذا الركود مستمر مع موسم الأعياد الذى كان يشهد زيادة فى المبيعات بنحو 90% مقارنة بالأشهر العادية خلال السنوات الماضية.

قال أحمد حلمى، رئيس شعبة الأثاث باتحاد الصناعات، إن القطاع تأثر سلبا مثل باقى القطاعات الأخرى نتيجة انتشار فيروس كورونا، حيث تراجعت المبيعات بأكثر من 50%، وبالتالى تراجع حجم الإنتاج بالنسبة نفسها، كما توقفت حركة التصدير بالكامل.

وأرجع حلمى تراجع المبيعات إلى إغلاق الفنادق والأماكن الترفيهية وقاعات الأفراح، وبالتالى توقف كميات التوريد التى كانت تقدم لها، فضلا عن تأجيل بعض الأسر للأفراح أو تقليل «فرش الشقق» بالأثاث بسبب الظروف المادية، مشيرا إلى أن العاملين بالقطاع يقدمون تخفيضات فى الأسعار تصل إلى 35% لتنشيط المبيعات وتشجيع المستهلكين على استغلال الوقت الحالى وشراء الأثاث.

فيما يرى أحمد أنور، صاحب معرض أثاث، أن انتشار فيروس كورونا وفرض حظر التحرك بالتزامن مع انهيار موسم الأفراح فى عيد الفطر، أدى إلى تراجع المبيعات بنسبة 50%، مشيرا إلى أن هذه الفترة من كل عام كانت تشهد ارتفاعا فى المبيعات بنسبة 90% مقارنة بباقى شهور السنة.

وأضاف أن المعرض قدم عروضا بتخفيضات تصل إلى35%، ويتم بيع المنتجات بمكسب قليل جدا لتشجيع المستهلكين على الشراء، حتى لا يتوقف العمل بشكل كامل، مشيرا إلى أن أسعار الأثاث مستقرة عند نفس أسعار العام الماضى، حيث تتراوح أسعار الأنتريهات بين 4 آلاف و15 ألف جنيه حسب الخامات، بينما تتراوح أسعار غرف السفرة والنوم بين 12 و25 ألف جنيه، مشيرا إلى أن السوق لا تشجع على عرض المنتجات مرتفعة الأسعار.

من جانبه قال حسن الشاذلى، صاحب معرض أثاث، إن فيروس كورونا أضاع الموسم على القطاع، حيث شهدت السوق حالة من الركود وعدم إقبال المستهلكين على شراء أو تجديد أثاث منازلهم، مما أدى إلى تراجع المبيعات بنسبة 80% خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن الإقبال على الشراء كان يرتفع فى موسم العيد من كل عام بنسبة 90% مقارنة بالشهر العادى.

وأضاف الشاذلى، أن معرضه قدم تخفيضات بنحو 10% لتحريك المبيعات، «بعض المنتجات يتم بيعها بسعر التكلفة حتى نستقطب الزبون»، مشيرا إلى أن أسعار غرف الأنتريهات والسفرة تبدأ من 6 آلاف جنيه، والصالون 12 ألفا.