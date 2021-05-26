نائب في الشيوخ: تلقينا خبر سحب الحكومة لمشروع قانون التعليم بإشادة كبيرة

قال النائب علاء مصطفى، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، إنه تم سحب 10 قوانين أمس من مجلس النواب، وذلك بهدف إعادة دراستها وإجراء بعض التعديلات، وخاصة قانون التعليم الخاص بالثانوية العامة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساءdmc» الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «dmc»، مساء أمس الثلاثاء، أن مجلس الشيوخ تلقى خبر إعلان رئيس مجلس النواب سحب الحكومة لقانون التعليم الخاص بالثانوية العامة بإشادة كبيرة، خاصة وأن القانون كان بحاجة لبعض التعديلات الهامة.

وأوضح أن مجلس الشيوخ رأي في مشروع قانون الثانوية العامة الجديد ما يمثل أعباءً على الأسر المصرية في الوقت الذي يمثل ضغطًا عليهم، مشيدًا بقرار الحكومة لسحب القانون والذي يعني أن تعليقات نواب مجلس الشيوخ ستؤخذ في الحسبان.

وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة الآن، تلقيه رسائل من الدكتور رئيس مجلس الوزراء بإخطار المجلس بأن مجلس الوزراء قد قرر سحب مشروعات القوانين التالية:

