 مصدر عسكري رفيع ينفي لـ الشروق اندلاع اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الجيشين السوداني والإثيوبي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مصدر عسكري رفيع ينفي لـ الشروق اندلاع اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الجيشين السوداني والإثيوبي

سمر إبراهيم:
نشر في: الأربعاء 26 مايو 2021 - 5:25 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 مايو 2021 - 5:25 م

نفى مصدر عسكري سوداني رفيع المستوى ما تردد من أنباء عن إندلاع اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الجيشين السوداني والإثيوبي بمنطقة "باسندة" الحدودية.
وأكد المصدر العسكري السوداني في تصريحات خاصة لـ"الشروق" إن تلك الأنباء عارية تماماً من الصحة، مشيراً إلى أن الوضع مستقر بالمنطقة الحدودية.
وأوضح المصدر إن هناك زيارة ميدانية من وفد رفيع المستوى بالجيش السوداني فقط إلى مناطق "تايا، أم راكوبة، وشايبيت"، وأن الأوضاع مستقرة بالمنطقة.
يأتي ذلك في الوقت الذي ترددت فيه أنباء على مواقع التواصل الإجتماعي، في وقت سابق اليوم، بأن اشتباكات بالأسلحة الثقيلة اندلعت بين الجيشين السوداني والإثيوبي بمنطقة "باسندة" الحدودية.
ويشار إلي أن العلاقات بين الخرطوم وأديس أبابا تشهد فى الآونة الأخيرة توترات بالغة على الحدود الشرقية بينهما، وتحديدا فى منطقة الفشقة وذلك عقب انتشار الجيش السودانى فى تلك المنطقة للمرة الأولى منذ عام 1995؛ حيث استرد الجيش مساحات كبيرة من قوات وميليشيات إثيوبية.


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