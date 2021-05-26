تختتم مساء اليوم، الأربعاء، منافسات الدور ربع النهائي من بطولة الجونة الدولية للإسكواش «البلاتينية PSA» للرجال والسيدات 2021، والتي تستضيفها مدينة الجونة.

ويلتقي اليوم محمد الشوربجي المصنف الأول عالميًا مع الويلزي جويل ماكيل، فيما تجمع المباراة الثانية في منافسات الرجال اليوم بين المصريين مصطفى عسل وفارس دسوقي.

وفي منافسات السيدات، تلتقي نور الشربيني، المصنفة الأولى على العالم مع الإنجليزية سارة جين بيري، فيما تجمع المباراة الثانية بين هانيا الحمامي المصنفة السادسة على العالم، والفرنسية كاميل سيرم.

وشهد اليوم الأول من منافسات الدور ربع النهائي أمس، الثلاثاء، تأهل كل من طارق مؤمن وبول كول في منافسات الرجال، وتأهل نورهان جوهر وأماندا صبحي في منافسات السيدات.

وتأهل طارق مؤمن للدور نصف النهائي من البطولة بعد الفوز على الفرنسي جريجوار مارش، بنتيجة 3-0 وبواقع أشواط «11-5، 11-5 و11-4»، فيما تأهل النيوزيلندي بول كول بعد التفوق على كريم عبد الجواد بنتيجة 3-1 وبواقع أشواط «2-11، 11-8، 11-4 و11-2»، ويلتقي طارق مؤمن في الدور نصف النهائي مع النيوزيلندي بول كول.

وفي منافسات السيدات، فازت نوران جوهر، المصنفه الثانية عالميًا، على مواطنتها روان العربي، المصنفة الرابعة عشر عالميًا، في مباراة مثيرة استمرت لمدة 46 دقيقة وانتهت بنتيجة 3-1، وبواقع أشواط «2-11، 5-11،13-11و9-11».

فيما تأهلت الأمريكية أماندا صبحي، بعد التفوق على سلمى هاني بنتيجة 3-1 وبواقع أشواط «9-11، 11-7، 11-2 و11-6»، لتضرب موعدًا في نصف النهائي مع نوران جوهر.

وتعتبر بطولة الجونة الدولية للاسكواش واحدة من أهم الأحداث البلاتينية للاتحاد الدولي لمحترفي الأسكواش (PSA)، كما تعد واحدة من بطولات الاسكواش الثمانية الأكبر حول العالم من حيث قيمة الجائزة وحجمها والنقاط التي تعتمد عليها تصنيفات اللاعبين الدوليين، حيث يصل إجمالي قيمة الجوائز المقدمة إلى 300 ألف دولار أمريكي.

ويعد 2021 هو العام التاسع لبطولة الجونة المفتوحة للأسكواش، حيث اعتادت الجونة – أكثر مدن شركة أوراسكوم للتنمية تميزاً-استضافة البطولة منذ عام 2010. ومع ذلك، ستقام المراحل الأولى من البطولة هذا العام بمشاركة أفضل 96 لاعبًا ولاعبة إسكواش من 19 دولة حول العالم في مجمع الجونة للإسكواش، كما ستقام جميع المباريات الأخرى في مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة (GCCC) ولأول مرة في تاريخ البطولة، وذلك بالملعب الزجاجي في الفترة بين 22 و28 مايو.

ونظرًا لتداعيات جائحة كوفيد -19، حرصت اللجنة المنظمة للبطولة على تطبيق بروتوكولات احترازية صارمة للغاية باتباع إجراءات مشددة للصحة والسلامة، بما في ذلك مفهوم "الفقاعة الطبية"، الذي أثبت كفاءته في الأحداث الرياضية الدولية السابقة، التي استضافتها مصر في وقت سابق من هذا العام.