السبب وراء رحيل جالتييه عن ليل بعد إنجاز الدوري

أعلن المدرب الفرنسي كرسيتوف جالتييه رحيله عن نادي ليل، بعدما قاده الأحد الماضي للتتويج بلقب الدوري الفرنسي لكرة القدم (ليج آ) عكس كل التوقعات، مشيرا إلى أنه يفاضل بين ثلاثة عروض، من نيس وليون الفرنسيين ونابولي الإيطالي.

وفي مقابلة تنشرها اليوم الأربعاء صحيفة (ليكيب) الرياضية، أوضح جالتييه (54 عاما) أنه "بحاجة للتغيير" بعد ثلاثة أعوام ونصف في ليل، وذلك رغم تبقي عام على عقده.

وقال "أرحل عن ليل بنتيجة مدهشة، أحتاج للتغيير، لا أريد أن أقع في الروتين، مثلما يحدث كثيرا، كما حدث لي في سانت إيتيان " الذي دربه بين عامي 2009 و2017.

وأكد جالتييه "لن أختار أبدا وجهتي المقبلة بناء على الجانب المادي، إذا كنت أريد المعايير المادية لما كنت دربت في أوروبا".