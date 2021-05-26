 السبب وراء رحيل جالتييه عن ليل بعد إنجاز الدوري - بوابة الشروق
الأربعاء 26 مايو 2021 3:20 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من تتوقع للفوز في كأس السوبر الأفريقي يوم الجمعة 28 مايو
النتـائـج تصويت

السبب وراء رحيل جالتييه عن ليل بعد إنجاز الدوري

وكالات
نشر في: الأربعاء 26 مايو 2021 - 3:12 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 مايو 2021 - 3:12 م

أعلن المدرب الفرنسي كرسيتوف جالتييه رحيله عن نادي ليل، بعدما قاده الأحد الماضي للتتويج بلقب الدوري الفرنسي لكرة القدم (ليج آ) عكس كل التوقعات، مشيرا إلى أنه يفاضل بين ثلاثة عروض، من نيس وليون الفرنسيين ونابولي الإيطالي.

وفي مقابلة تنشرها اليوم الأربعاء صحيفة (ليكيب) الرياضية، أوضح جالتييه (54 عاما) أنه "بحاجة للتغيير" بعد ثلاثة أعوام ونصف في ليل، وذلك رغم تبقي عام على عقده.

وقال "أرحل عن ليل بنتيجة مدهشة، أحتاج للتغيير، لا أريد أن أقع في الروتين، مثلما يحدث كثيرا، كما حدث لي في سانت إيتيان " الذي دربه بين عامي 2009 و2017.

وأكد جالتييه "لن أختار أبدا وجهتي المقبلة بناء على الجانب المادي، إذا كنت أريد المعايير المادية لما كنت دربت في أوروبا".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك