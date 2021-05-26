البرازيل: استمرار التنقيب عن الذهب يؤدي إلى تدمير أراضي السكان الأصليين

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كشف تقرير أن السكان الأصليين في شمال البرازيل فقدوا نحو 200 هكتار من الغابات في الربع الأول من عام 2021 بسبب التنقيب غير القانوني عن الذهب.

ونشرت جمعية "هاتوكارا أسوسياكاو يانومامي" هذا التقرير أمس الثلاثاء.

وإذا ما استمر الأمر بهذه الوتيرة، فإن شعب يانومامي الأصلي في البرازيل يخشى من خسارة مساحات قياسية جديدة من الأراضي في عام 2021.

وشهد عام 2020 تدمير 500 هكتار من غابات الأمازون من أراضي شعب اليانومامي الخاضعة للحماية.

وشهدت منطقة اليانومامي إجمالا تدمير 2130 هكتارا بسبب التنقيب عن الذهب.

وأصبحت الأراضي مليئة بالحفر العميقة ومخيمات التنقيب عن الذهب.

وأمر قاض بالمحكمة العليا في برازيليا أمس الأول الاثنين بأنه يتعين على الحكومة البرازيلية بذل كل ما في وسعها لضمان أمن أراضي شعبي اليانومامي والموندوروكو الأصليين.

وهاجم عمال مناجم ذهب غير قانونية مؤخرا الشرطة والسكان الأصليين في إطار الصراع على الأرض.

وأراضي اليانومامي هي أحد أكبر المناطق المحمية لمجتمعات السكان الأصليين في البرازيل، وتمتد لما يقرب من عشرة ملايين هكتار في ولايتي رورايما وأمازوناس.

ويعيش بها نحو 27 ألفا من اليانومامي، الذين يتواجدون أيضا في فنزويلا المجاورة.