موسيماني يكشف نقاط قوة وضعف نهضة بركان للاعبي الأهلي في محاضرة هامة

يعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين في السادسة مساء اليوم بتوقيت قطر، قبل نصف ساعة من التوجه إلى ملعب جامعة قطر لخوض المران الثالث.

ويتحدث موسيماني مع اللاعبين في محاضرة الفيديو اليوم عن نقاط القوة والضعف في فريق نهضة بركان، وطريقة لعب بطل المغرب، وأبرز مفاتيحه.

ويركز موسيماني خلال المحاضرة أيضا على شرح طريقة اللعب التي يرغب في تنفيذها، فى مواجهة بطل المغرب، بالإضافة إلى التوجيهات والتعليمات الفنية للاعبي الأهلي، وتحديد دور ومهام كل لاعب خلال المباراة.

وعقب نهاية المحاضرة يتوجه فريق الأهلي إلى ملعب جامعة قطر لخوض مرانه الثالث، والذي يشهد مواصلة التركيز على الجوانب الخططية.

ويحرص موسيماني في محاضراته على الحديث مع لاعبي الأهلي عن الجوانب الخططية، بالإضافة إلى تجديد دوافعهم، وتجهيزهم معنويا وفنيا لمباراة السوبر الإفريقي من أجل التتويج باللقب الغائب عن النادي.

ويستعد الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا، لخوض بطولة كأس السوبر الإفريقي، أمام فريق نهضة بركان المغربي، بطل الكونفدرالية، في المباراة المقرر اقامتها يوم الجمعة المقبل على استاد جاسم بن حمد