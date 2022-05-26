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تباينت أسعار صرف العملات الأجنبية داخل البنوك المصرية خلال تعاملات اليوم الخميس، فقد سجل سعر صرف الدولار داخل البنك المركزي 18.54 جنيه للشراء، و18.62 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديث لموقع البنك المركزي، سجل سعر صرف اليورو 19.74 جنيه للشراء، و19.84 جنيه لسعر البيع، والجنيه الإسترليني بـ 23.16 جنيه للشراء، و23.27 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية، سجل سعر صرف الريال السعودي 4.94 جنيه للشراء، و4.96 جنيه للبيع، والدينار الكويتي بـ 60.60 جنيه للشراء، و60.89 جنيه لسعر البيع.

واستقر سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري مسجلا 18.55 جنيه للشراء، و18.61 جنيه لسعر البيع.

وسجل سعر صرف اليورو 19.78 جنيه للشراء، و19.92 جنيه لسعر البيع، والجنيه الإسترليني بـ 23.28 جنيه للشراء، 23.47 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودي 4.94 جنيه للشراء، و4.96 جنيه لسعر البيع، وسجل سعر الدينار الكويتي، 58.35 جنيه للشراء، و60.85 جنيه لسعر البيع.

وفي تعاملات بنك مصر استقر سعر صرف الدولار عند 18.55 جنيه للشراء، و18.61 جنيها لسعر البيع.

وسجل سعر صرف اليورو نحو 19.78 جنيها للشراء، و19.92 جنيها لسعر البيع، وسجل الجنيه الإسترليني 23.28 جنيه لسعر الشراء و23.47 جنيه لسعر البيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودي 4.49 جنيه للشراء، و4.96 جنيه لسعر البيع، وسجل الدينار الكويتي 58.38 جنيه للشراء و60.85 جنيه لسعر البيع.