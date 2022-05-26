يمكن أن يختنق الأطفال بالطعام في اي مرحلة عمرية، ولكن الأطفال دون سن الخامسة معرضون لخطر أكبر، وخاصة الأطفال دون سن الثالثة، إذ تعني أشكال وقوام بعض الأطعمة أنها أكثر عرضة للتسبب في الاختناق.

لذلك نشر موقع "هيلث دوت جوفرن مينت"، مجموعة من المعلومات حول أنواع الأطعمة الأكثر شيوعًا المرتبطة بحوادث الاختناق، وطرق تقليل المخاطر.

- الأطعمة الصلبة الصغيرة

يمكن أن تنحصر هذه الأطعمة في المجاري الهوائية للأطفال.. مثل: "المكسرات، البذور الكبيرة (مثل بذور اليقطين وبذور عباد الشمس)، فواكه مجففة صلبة، قطع جزر نيئة أو كرفس أو تفاح، الأطعمة التي تتكسر إلى قطع صلبة حادة (مثل رقائق البطاطس ورقائق الذرة ومقرمشات الأرز)، قشور الفشار غير المفرومة".

• نصائح لتقليل خطر الاختناق:

- تجنب إعطاء المكسرات الكاملة أو البذور الكبيرة أو الفواكه المجففة الصلبة للأطفال دون سن الخامسة.

- استخدم زبدة الفول السوداني ناعمة الدهن ناعماً بدلاً من المكسرات الكاملة أو المفرومة.

- طهي الجزر والتفاح والكرفس حتى يصبح طريًا أو مبشورًا ناعماً.

ويمكن للأطعمة الصغيرة المستديرة أو البيضاوية أن تستقر في الشعب الهوائية للأطفال.. مثل: "العنب، والتوت، والطماطم الكرزية، الزبيب، الفاكهة بالحجارة والبذور الكبيرة أو النقط (مثل البطيخ والفواكه ذات النواة الصغيرة)، البازيلاء، مصاصات / حلويات".

ولتقليل خطر الاختناق:

- يمكن تقطيع العنب والتوت والطماطم الكرزية إلى أرباع أو تقطيع أصغر.

- إزالة الحجارة من الفاكهة

• الأطعمة ذات القشرة أو الأوراق

يصعب مضغ قشور الطعام ويمكن أن تغلق مجرى الهواء للأطفال تمامًا.. مثل: "الدجاج، النقانق، الفاكهة ذات النواة الحجرية (مثل البرقوق والخوخ)، التفاح والكمثرى، طماطم، الخس وأوراق السلطة النيئة الأخرى، السبانخ".

• نصائح لتقليل خطر الاختناق:

- إزالة أو تقشير القشرة قبل التقديم

- التقطيع على الأقل بحجم أظافر الطفل الصغيرة.

- إزالة الحجارة من الفاكهة

- تقطيع أوراق السلطة ناعما