وضع رئيس مولدوفا السابق قيد الإقامة الجبرية

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تم وضع إيجور دودون، الرئيس السابق لجمهورية مولدوفا السوفيتية السابقة الموالي لروسيا قيد الإقامة الجبرية فيما يتعلق بتحقيق بشأن تهمة الخيانة العظمى، من بين اتهامات أخرى، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الخميس.

ورفضت محكمة في العاصمة كيشيناو عريضة من هيئة الادعاء لحبس دودون/47عاما/ احتياطيا وتم تفتيش منزله أمس الأول الثلاثاء.

واتهم دودون خصمته السياسية، رئيسة مولدوفا مايا ساندو بتدبير التحقيق بدوافع سياسية.

وتولى دودون رئاسة مولدوفا من 2016 إلى 2020.

ويواجه حاليا تهمة تمويل حزبه السياسي بطريقة غير شرعية من خلال منظمة إجرامية، إلى جانب تلقي رشاو.

وأثبت المحققون اهتمامه بعلاقات قوية مع روسيا. ووفقا للتقارير، تم تفتيش مكاتب مجلسه التجاري المولدوفي- الروسي.