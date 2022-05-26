وزيرة التضامن تستقبل وفدا من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لبحث التعاون

استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وفدًا من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك لبحث سبل التعاون والتنسيق بين الوزارة والتحالف خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية 2022 عامًا للمجتمع المدني.

حضر اللقاء من جانب التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الدكتورة نهى طلعت عبدالقوي أمين سر التحالف، وعهود وافي عضو التحالف ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، ومن جانب وزارة التضامن الاجتماعي أيمن عبدالموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، وعمرو لاشين مستشار وزيرة التضامن للجمعيات والعمل الأهلي.

وشهد اللقاء استعراض التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الجهود التي قام بتنفيذها خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في المرحلة الأولى من مبادرة "وصل الخير" التي تضمنت تقديم دعم نقدي وغذائي وطبي للفئات الأولى بالرعاية في مختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى البحوث الميدانية المستمرة من خلال فرق المتطوعين، كما تم مناقشة محاور المرحلة الثانية من المبادرة التي ستمتد حتى أواخر العام الجاري بغرض المساهمة في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين الأكثر احتياجًا.

واستعرضت الوزيرة استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي في مختلف المجالات، ومنها برامج الحماية الاجتماعية، ومشروعات التمكين الاقتصادي بما يشمل التدريب من أجل التشغيل، والتوسع في الإقراض متناهي الصغر وإقامة الوحدات الإنتاجية التي تنفذها الوزارة من خلال برنامج "فرصة"، وذلك في إطار استراتيجيتها للتحول من دعم الأسر الأولى بالرعاية إلى التشغيل والمشاركة في سوق العمل، بما يؤدي إلى تمكين الأفراد اقتصاديا وإخراجهم تدريجيا من الفقر، بالإضافة إلى التحسن التدريجي في مؤشرات التنمية للأسر الأولى بالرعاية.

واستعرضت القباج خطة تطوير أكاديمية المجتمع المدني المتوقع إطلاقها لتنمية قدرات المنظمات الأهلية، بالإضافة إلى إعداد أول مؤشر لتصنيف الجمعيات والمؤسسات الأهلية في مصر، وإطلاق استراتيجية التطوع وقاعدة بيانات التطوع المخطط أن تشمل البيانات المتكاملة والمصنفة للمتطوعين في مصر.

وأبدت كل من وزارة التضامن الاجتماعي وممثلي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي استعداهم للتعاون في المبادرات التنموية المختلقة.

شهد اللقاء الاتفاق على أهمية تبادل قاعدة بيانات الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي للوزراة، لضمان الرشادة والكفاءة في استهداف المستفيدين من أنشطة الدعم النقدي للتحالف الوطني، وأفادت الوزارة بكامل استعدادها لتقديم كل العون لنجاح "جهود أعضاء التحالف"، وسعادتها بصعود أجيال شابة تدفع بجهود الدولة وتضفي عليها ابتكارا وحماسا يشعر به الجميع في الآونة الأخيرة على هامش مؤتمرات الشباب التي أطلقها رئيس الجمهورية.