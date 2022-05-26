أمريكا تدعو الحوثيين إلى إطلاق سراح موظفي سفارتها بصنعاء

دعت الولايات المتحدة اليوم الخميس، جماعة أنصار الله الحوثية باليمن، إلى إطلاق سراح موظفي سفارتها بصنعاء المحتجزين منذ أشهر .



وقالت السفارة الأمريكية لدى اليمن في بيان "نشعر بالحزن العميق على موظف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المتقاعد عبد الحميد العجمي، والذي توفي في أسر(سجن) الحوثيين".



وأضافت السفارة "عبدالحميد، الجد البريء، لم يكن ينبغي أن يموت أبدًا بعيدًا عن عائلته.. لقد كان يمنيا فخورا كرس حياته لتعليم أطفال اليمن".



‏وتابعت" نتقدم بتعازينا لأحبائه وندعو الحوثيين إلى إنهاء هذا الظلم وإطلاق سراح كل موظف حالي وسابق في السفارة الأمريكية فورا".



ويواصل الحوثيون منذ أشهر احتجاز عدد من موظفي السفارة الأمريكية بصنعاء، وسط مخاوف من سوء أوضاعهم جراء استمرار اعتقالهم.