المالية تدعم محفظة جنوب سيناء بـ45 مليون جنيه

التقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الخميس، بمقر وزارة المالية بالقاهرة لبحث سبل دعم صندوق النظافة بالمحافظة وتخريد السيارات.



جاء ذلك بحضور هيثم سالم مدير المديرية المالية بجنوب سيناء، وطارق عبدالله، مدير الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بديوان عام محافظة جنوب سيناء، وأحمد فؤاد، مدير الحسابات بالديوان العام للمحافظة.



وجرى خلال اللقاء بحث آليات تخريد السيارات القديمة بمحافظة جنوب سيناء، ووجه وزير بالبدء في التنفيذ.



وقال محافظ جنوب سيناء في تصريح اليوم، إن وزير المالية وافق خلال اللقاء على دعم محافظة جنوب سيناء بـ45,2 مليون جنيه، بينهم 5 مليون لدعم صندوق النظافة واستخراج مستحقات العاملين بالمحافظة على الصندوق، ودعم موازنة العام الحالي بمبلغ 5,2 مليون جنيه، وتدبير35 مليون جنيه لصيانة السور الأمني بمدينة شرم الشيخ، خلال خطة العام المالي الجديد اعتبارًا من بداية من يوليو المقبل.



وأكد أن وزير المالية وعد بتدبير مكافأة نسبة 1% الخاصة بـالتصالح على مخالفات البناء لصالح المشاركين باللجان، فور موافقة مجلس الوزراء.



وقدم محافظ جنوب سيناء الشكر لوزير المالية لدعم المحافظة، وتذليل العقبات التي تواجه الدعم المالي للمحافظة.