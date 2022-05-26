تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط محكوم عليه هارب من حكم بالسجن المؤبد.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، تردد (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية - والمطلوب التنفيذ عليه بالسجن المؤبد في قضية "مخدرات"، وسبق اتهامه في 5 قضايا ما بين "مخدرات، وسلاح، وشروع في قتل") على محل إقامته على فترات متباعدة خشية ضبطه.

وبتقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمحل إقامته، وبمواجهته بالحكم الصادر ضده أقر به.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم وحالته للنيابة.