الرئيس التونسي يصدر مرسوما لدعوة الناخبين الى الاستفتاء على دستور جديد

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أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد مرسوما لدعوة الناخبين الى الاستفتاء على دستور جديد للبلاد يوم 25 يوليو المقبل.

وبحسب المرسوم الذي نشر بالجريدة الرسمية، سيجري التحضير للدستور الجديد ونشره في أجل أقصاه يوم 30 يونيو.

وستتولى لجنة استشارية يرأسها رجل القانون المخضرم الصادق بلعيد اقتراح مشروع دستور جديد.

والاستفتاء هو من بين بنود خارطة الطاريق التي عرضها سعيد بعد إعلانه التدابير الاستثنائية وحل البرلمان وهيئات دستورية أخرى. ولا تحظى هذه الخارطة بقبول لدى المعارضة التي تتهمه بالانقلاب على الدستور والتخطيط لتعزيز سلطاته.

وتطالب منظمات وأحزاب وشركاء تونس في الخارج بإطلاق حوار وطني يشمل الأحزاب والنقابات وممثلي المجتمع المدني من أجل التوافق على الإصلاحات السياسية والاقتصاية.

ومن المرجح أن ينقل الدستور الجديد تونس إلى نظام حكم جديد رئاسي بينما تجرى انتخابات برلمانية مبكرة في 17 ديسمبر المقبل بقانون انتخابي جديد.