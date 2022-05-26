عرض مسرحية «إنهم يعزفون» بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين بأسيوط

يواصل قصر ثقافة أحمد بهاء الدين، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، فعاليات اليوم السادس على التوالي من العرض المسرحي "إنهم يعزفون".

"إنهم يعزفون" أشعار سيد عبد الرازق، وألحان المايسترو نصر الدين أحمد، واستعراضات وتعبير حركي مارك صفوت، وديكور وملابس مهندس زياد الحسيني، مدير الفرقة الكاتب المسرحي نعيم الأسيوطي مؤسس الفرقة.

العرض من تأليف محمود جمال الحديني، وإخراج كيرلس ممدوح، وتدور أحداثه حول فكرة ان الظلم من صنع البشر الذين ولدوا على قدر المساواة وجعلوه هو السائد عليهم بحكم الضعف والقهر، ومع ذلك فإن الأمل قائم في القضاء على الظلم من خلال التعبير بالفن وإظهار الجمال الثقافي بالفن والثقافة والموسيقى لأننا نريد الآلات للعزف وإسعاد البشر.