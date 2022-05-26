الفريق أسامة ربيع: قناة السويس حققت أرباحا بنسبة 8% رغم خسائر التجارة الدولية

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة حققت أرباحا بنسبة 8%، في ظل تحقيق خسائر ضخمة على مستوى التجارة الدولية.

واستعرض ربيع، خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اليوم الخميس، الحوافز والسياسات التسويقية والتسعيرية خلال تلك الفترة.

ولفت إلى أنه كان يوجد تخفيضات من 17% إلى 75% للمراكب، وهو ما نتج عنه مرور 4920 سفينة زيادة بقيمة 1.1 مليار دولار نتيجة التخفيضات خلال عام 2021، وبلغ إجمالي الحمولة خلال عام 2021 حوالى 50 مليون حاوية، موضحا أن الهيئة نالت إشادات دولية كبيرة، مشيرا إلى أن قناة بنما حققت خسائر خلال العام نسبتها 21%، فيما حققت قناة السويس أرباح 8% فى ظل تحقيق خسائر ضخمة على مستوى التجارة الدولية.

كما استعرض الأزمات التى واجهت القناة منذ يناير عام 2020، وكان أولها جائحة فيروس كورونا المستجد، قائلا: "فى بدايتها كان هناك مشكلة بالقناة نتيجة تعطل حركة الملاحة الدولية وتأثير الجائحة على سلاسل الإمداد العالمية، وتم اتخاذ إجراءات صارمة بالتنسيق مع وزارة الصحة فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية وتعليمات الوقاية للمرشدين ومقدرى الرسوم، ولم يصاب أى من المرشدين بالفيروس خلال تلك الفترة".

وأوضح ربيع، أنه خلال أزمة كورونا جاءت مركب كوستا الإيطالى وكان على متنها نحو 62 حالة مصابة بفيروس كورونا من مياه الخليج.

وأضاف أن الحجر الصحى المصرى اعتلى المركب ولم يصعد أى من المرشدين على متنها، قائلا: "لم يكن من الممكن التخلى عن المركب فى أزمتها، وتم تنسيق عملية العبور عن بُعد عبر لانش قاطرة أمام وآخر خلف السفينة بكل منهما مرشدين تابعين للهيئة ومرت فى سلام وأمان ونالت الهيئة إشادات دولية كبيرة".