وزير خارجية الصين: التعاون مع فرنسا ساهم في السلام والتنمية العالميين

أكد عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانج- يي، في اتصال هاتفي، مع نظيرته الفرنسية كاثرين كولونا، أن فرنسا دولة كبرى تتمتع بتأثير عالمي وتلتزم بسياسة خارجية مستقلة ، لافتا إلى ضرورة أن تعمق الصين وفرنسا تنسيقهما الاستراتيجي، مؤكدا تعميق التعاون بين الصين والاتحاد الأوروبي.

وقال وزير الخارجية الصيني، في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، اليوم الخميس، إن التعاون بين الصين وفرنسا في جميع المجالات لم يحقق فوائد للبلدين فحسب، بل ساهم أيضا في السلام والتنمية العالميين، مضيفا أن الصين تعطي الأولوية لتنفيذ خطة العمل الخاصة بالعلاقات الصينية الفرنسية وعلى استعداد لإضافة أبعاد جديدة باستمرار للتعاون الثنائي.

من جانبها، وصفت كولونا الصين بأنها شريك رئيسي وصديق لفرنسا، وقالت إن فرنسا تولي اهتماما كبيرا بتنفيذ التوافق الهام الذي توصل إليه زعيما الدولتين وخطة عمل للعلاقات الثنائية، مؤكدة التزام بلادها بتعميق التعاون بين الاتحاد الأوروبي والصين والتصدي للتحديات العالمية بشكل مشترك.

كما اتفق الجانبان على العمل بشكل مشترك على قيادة الزخم الإيجابي للتعاون العالمي بشأن تغير المناخ والحفاظ على التنوع البيولوجي، فضلا عن العمل من أجل تحقيق نتائج إيجابية في الجزء الثاني من الاجتماع الـ15 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي "كوب15".

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول القضية الأوكرانية والوضع في شبه الجزيرة الكورية واتفقا على أنه يتعين على الجانبين الاضطلاع بدور بناء لتسهيل الحوار من أجل إحلال السلام في أوكرانيا.