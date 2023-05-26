رئيس الأركان الأمريكي: طائرات إف - 16 المرسلة لأوكرانيا ليست سلاحا سحريا

قال رئيس الأركان الأمريكي مارك ميلي، اليوم الخميس، بعد اجتماع للمجموعة الدولية التي تنسق شحنات الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا تلك الدولة المحاصرة، إن مقاتلات إف -16 التي وعدنا بها أوكرانيا ليست سلاحا سحريا.

وقال ميلي بعد اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية في إشارة إلى المقاتلات الحديثة طراز إف-16 التي وعدت بها الولايات المتحدة أوكرانيا بعد شهور من التراجع: "في بعض الأحيان توصف الأمور، كما تعلمون، على أن هذا سيكون السلاح السحري".

لكنه أضاف أنه "لا توجد أسلحة سحرية" - لا طائرات F-16 ولا غيرها من الأسلحة.

ومهد الرئيس الأمريكي جو بايدن الطريق أمام تشكيل تحالف من الحلفاء لتزويد أوكرانيا بالطائرات المقاتلة في القمة الأخيرة لقادة الدول السبع الصناعية الكبرى (جي 7) في اليابان الأسبوع الماضي.

وأعطى بايدن الضوء الأخضر للطيارين الأوكرانيين لبدء التدريب على الطائرات.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن طائرات إف-16 سترسل إشارة قوة واضحة إلى روسيا ووعد باستخدام الطائرات لأغراض دفاعية فقط.