المستشار الألماني يتوجه إلى إستونيا للقاء رؤساء حكومات دول البلطيق

يتوجه المستشار الألماني أولاف شولتس إلى إستونيا، اليوم الجمعة، للقاء رؤساء حكومات دول البلطيق الثلاث، والتي تشمل أيضا لاتفيا وليتوانيا، والمتاخمة جميعا للحدود الروسية.

وقياسا على قوتها الاقتصادية، تعتبر دول البلطيق الثلاث من أقوى الدول الداعمة لأوكرانيا التي تهاجمها روسيا.

ومن المرجح أن تتركز المحادثات في العاصمة تالين حول تقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا والتعزيز العسكري للجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي (الناتو) لحمايته من التهديدات الروسية.

وكان شولتس قد وعد خلال زيارة لليتوانيا قبل عام بإنشاء لواء ألماني من قوات قتالية يضم ما بين 3 آلاف و5 آلاف جندي لحماية البلاد. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان جميع الجنود سيتمركزون على الأراضي الليتوانية ومدى السرعة التي من المفترض أن يتم بها التمركز.

ومن المقرر عقد قمة الناتو في فيلنيوس في يوليو المقبل، والتي ستتناول الإنفاق الدفاعي للدول الأعضاء في الناتو وفرص انضمام أوكرانيا إلى التحالف العسكري الغربي.