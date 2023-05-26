وصول طائرة قطرية تحمل مواد غذائية إلى السودان

وصلت إلى مطار بورتسودان في جمهورية السودان طائرة قطرية تحمل 30 طنا من المواد الغذائية، مقدمة من صندوق قطر للتنمية، والهلال الأحمر القطري.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا)،تأتي هذه المساعدات في إطار مساندة دولة قطر للشعب السوداني "الشقيق"، ودعمها الكامل لصموده في مواجهة الظروف الصعبة التي يعيشها حاليا بسبب استمرار القتال.

وفي سياق متصل ، أعلنت وزارة الخارجية القطرية عن إجلاء 180 من حملة الإقامة القطرية، من جمهورية السودان الشقيقة، بواسطة طائرة قطرية أقلعت من مطار بورتسودان، ليصل مجموع من تم إجلاؤهم 1421 مقيما.

كانت دولة قطر أجلت في وقت سابق المواطنين القطريين المتواجدين في السودان، و1241 من حملة الإقامة القطرية.

وجددت الوزارة حرص دولة قطر على استتباب الأمن والاستقرار في جمهورية السودان "الشقيقة".

وفي الخامس عشر من الشهر الماضي ، اندلع قتال على السلطة في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع.

كانت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة قد أعلنت أمس الأربعاء بأن عدد النازحين داخل السودان بسبب القتال بلغ مايربو على مليون شخص.

وأضافت أن 319ألفا آخرين فروا إلى الدول المجاورة،مشيرة إلى أن مصر استقبلت أكثر من 132ألفا فيما استقبلت تشاد 80ألفا وجنوب السودان نحو 69ألفا.

وأول أمس الثلاثاء أعلنت نقـــابة أطبـــــاء الســـــودان في صفحتها على فيسبوك،ارتفاع ضحايا القتال إلى 865 حالة وفاة بين المدنيين و3634حالة إصابة.