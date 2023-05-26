انطلاق المهرجان الوطني للفنون الشعبية بمراكش 22 يونيو

تعقد النسخة 52 من المهرجان الوطني للفنون الشعبية بمراكش في الفترة من 22 إلى 26 يونيو المقبل بالمسرح الملكي.



المهرجان تنظمه جمعية الأطلس الكبير بالشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والاتصال وبدعم من الولاية والمجلس الإقليمي لمراكش آسفي ومجلس مدينة مراكش، و يعد رحلة متنوعة رائعة في قلب فنون وتراث المغرب، حيث تضيء مدينة مراكش الحمراء بحدث ثقافي متفرد لمدة 5 أيام،يتم فيه الكشف عن الكنوز والعجائب الفنية للمغرب، مما يوفر للمشاهدين رحلة لا تنسى من خلال الألوان والأصوات الغنائية والموسيقى والرقص على طول الأزقة والساحات، يمر المهرجان في قلب المدينة والمسرح الملكي وساحة جامع الفنا وساحة 16 نوفمبر وساحة مولاي الحسن حيث يشاهد الجمهور أيضا إيقاعات كناوة وألحان الأمازيج الآسرة وخطوات الرقص الأحواش هي تتبع بعضها البعض وتختلط، وترسم لوحة جدارية صوتية ومرئية غنية ومتنوعة ، كل إيماءة تحكي قصة أسطورة و قطعة من الذاكرة الجماعية المغربية.



يهدف المهرجان للاحتفاء بالعديد من جوانب الهوية الثقافية المغربية من الريف إلى الصحراء، ومن الأطلس إلى ساحل المحيط الأطلسي، حيث يتم تمثيل كل منطقة في البلاد وتكريمها، مما يوفر للمشاهدين بانوراما مذهلة لتنوع وتراء التراث المغربي وبالتالي فإن هذا الحدث هو تكريم حيوي للتسامح والانفتاح الذي يحتفي بالاختلافات مع التأكيد على الروابط التي توحد المغاربة.