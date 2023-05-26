السيطرة على حريق مصنع بطاطين في الشرقية

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية على حريق نشب في مصنع بطاطين بطريق بلبيس – العاشر من رمضان بجوار مصنع المكرونة بمدينة العاشر من رمضان.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في مصنع بطاطين في المنطقة الصناعية بطريق بلبيس – العاشر من رمضان، بجوار مصنع المكرونة بمدينة العاشر من رمضان.



ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارتين إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، وتبين من التحريات نشوب الحريق في مصنع بطاطين مقام في هنجر من دور واحد، وذلك دون إصابات أو خسائر في الأرواح، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.