ميدفيديف: المفاوضات مع أوكرانيا مستحيلة طالما استمر نظام كييف وزيلينسكي في الوجود

أكد نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري ميدفيديف، أنه طالما استمر نظام كييف والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في منصبه، فإن المفاوضات مع أوكرانيا مستحيلة.

وقال ميدفيديف -خلال مقابلة مع الصحفيين خلال زيارته إلى فيتنام مؤخرا، بحسب وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية اليوم الجمعة- "طالما بقي نظام كييف وزيلينسكي، فإن المفاوضات مع أوكرانيا مستحيلة"، مضيفا "عاجلاً أم آجلاً، سيتعين علينا التفاوض، فكل شيء ينتهي دائما بالمفاوضات وهذا أمر لا مفر منه".

وفيما يتعلق بتسليح الجيش الروسي أثناء العملية العسكرية بأوكرانيا، أوضح ميدفيديف قائلا "إن العسكريين الروس لديهم ما يكفي من القذائف، وروسيا وصلت إلى مرحلة إنتاج كميات كبيرة من الأسلحة"، مشيرا في الوقت نفسه إلى ضرورة أن يكون للوحدات الهجومية الأولوية من حيث تزويدها بكميات من القذائف الكبيرة.