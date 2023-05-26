روسيا تستدعي دبلوماسيين أمريكيين للاحتجاج على تعليقات حول ضربات على أراضيها

استدعت الخارجية الروسية في موسكو دبلوماسيين أمريكيين، وأبلغتهم احتجاجها على تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان بشأن الضربات على روسيا.



وقالت الوزارة: "لقد حان الوقت لواشنطن لتعلم أن أي شكل من أشكال العدوان ضد روسيا سيكون له رد حاسم".



وأوضحت الوزارة أن سوليفان، على حد قوله، وافق على ضربات القوات المسلحة الأوكرانية على الأراضي الروسية، بما في ذلك شبه جزيرة القرم ومقاطعة بيلجورود، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.



وأضافت وزارة الخارجية: "أكد الجانب الروسي أن الأعمال العدائية للولايات المتحدة، التي أصبحت منذ فترة طويلة طرفًا في الصراع، قد أغرقت العلاقات الروسية الأمريكية في أزمة عميقة وخطيرة، محفوفة بعواقب لا يمكن التنبؤ بها".



ووصف دبلوماسيون روس تصريحات مسؤولين أمريكيين بأن واشنطن لا تشجع مثل هذه الهجمات على روسيا بأنها كاذبة. وأشارت الوزارة إلى أن الولايات المتحدة تزود كييف بالأسلحة والمعدات العسكرية لهذه الأغراض.



يوم الأحد الماضي، قال سوليفان إن واشنطن لا تسمح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الغربية لضرب الأراضي الروسية، لكن شبه جزيرة القرم ليست أرض روسية.