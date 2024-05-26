شهداء ومصابون في قصف لقوات الاحتلال لمناطق واسعة في قطاع غزة

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استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، فجر اليوم، بعد قصف قوات الاحتلال مناطق واسعة في قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن فرق الإنقاذ انتشلت جثامين 6 شهداء بعد استهداف صاروخي من جيش الاحتلال منزلا لعائلة فلسطينية في منطقة خربة العدس شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

واستهدفت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقذائف مخيم يبنا وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ووصلت إصابات إلى مستشفى الكويت التخصصي غرب المدينة.

كما قصفت طائرة حربية إسرائيلية شقة سكنية في النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي السياق ذاته، استهدف قصف مدفعي مكثف وإطلاق نار من دبابات الاحتلال الإسرائيلي منطقتي سوق الحلال وحي قشطة جنوب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 35903 فلسطينيين، وإصابة 80420 آخرين.



