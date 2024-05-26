ملك الأردن يدعو لتضافر الجهود الدولية لمضاعفة المساعدات الإنسانية لغزة

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أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أهمية تضافر الجهود الدولية لمضاعفة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وضمان إيصالها دون اعتراض أو تأخير.

جاء ذلك خلال استقباله رئيس مجلس العموم في البرلمان البريطاني ليندسي هويل، اليوم الأحد، وفق وكالة الأنباء الأردنية (رسمية).

وجدد العاهل الأردني، دعوته للمجتمع الدولي للتحرك بشكل عاجل لوقف تفاقم الكارثة الإنسانية بغزة، ومواصلة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، باعتبارها شريان الحياة لنحو مليوني فلسطيني في غزة.

وشدد على ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، منبها إلى خطورة عواقب العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح.

وحذر من الأعمال العدائية التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية.

كما جدد التأكيد على ضرورة إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، مثمنا موقف المملكة المتحدة الداعم لوقف إطلاق النار في غزة، وجهودها في تقديم المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع.