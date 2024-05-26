وزير البترول: وزارة الكهرباء تتخلف عن سداد فواتير الوقود بـ 120 مليار سنويا

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن عدم الالتزام بترشيد استهلاك الكهرباء يعد أحد أهم العوامل التي تعيق الاستخدام الأمثل للطاقة والوقود في مصر، متسائلا: «ليه نشغل أجهزة التكييف على 18 بدل من 24 أو 25.. والناس ليه متطفيش الأنوار في المحلات بعد ساعات معينة».

وأوضح خلال تصريحات لبرنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة «CBC» مساء السبت، أن وزارة البترول تقدم دعمًا لقطاع الكهرباء بقيمة 120 مليار جنيه سنويا، وذلك في تغطية فرق التكلفة بين سعر الغاز والمازوت المباع لوزارة الكهرباء وسعرهما الحقيقي.

وأضاف أن وزارة الكهرباء تسدد حاليا 5 مليارات جنيه فقط شهريا من إجمالي فاتورة الوقود الشهرية المستحقة عليها، والتي تبلغ 15 مليار جنيه، لافتا إلى تراكم متأخرات على وزارة الكهرباء تصل إلى 10 مليارات جنيه شهريا.

وذكر أن إجمالي تكلفة الوقود المقدم من وزارة البترول لوزارة الكهرباء يبلغ 240 مليار جنيه سنويا، منها 120 مليار جنيه كدعم مباشر في أسعار الغاز والمازوت، و120 مليار جنيه كمتأخرات سنوية في سداد فواتير الوقود.