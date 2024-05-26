إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي يقلص من حجم قواته شرق رفح

قالت وسائل إعلام عبرية، إن الجيش الإسرائيلي قلّص من حجم قواته شرق مدينة رفح الفلسطينية، وذلك في أعقاب قرار محكمة العدل الدولية، الجمعة الماضية، بضرورة فتح إسرائيل لمعبر رفح.

وأشار موقع «يديعوت أحرنوت» إلى سحب لواء جعفاتي الليلة الماضية من شرق رفح، بينما ظلت ألوية: ناحال، واللواء 401، واللواء 12، في المنطقة.

وذكر الموقع العبري أن لواء جفعاتي غادر المدينة الواقعة جنوب قطاع غزة، وسط تقارير تفيد بأن إسرائيل ستعيد فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني؛ للسماح بدخول المساعدات الإنسانية.

وأمس السبت، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية، أن إسرائيل مستعدة لسحب قواتها من معبر رفح «لاعتبارات سياسية وعسكرية»، في أعقاب سيطرة قواتها على المعبر قبل 3 أسابيع ضمن توغلها البري في مناطق رفح جنوب قطاع غزة.

في حين نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسئولين كبار أنه «لم تعد هناك فجوات» بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن عملية رفح.

وللأسبوع الثالث تكثف قوات الاحتلال قصفها على مناطق برفح وتغلق المعبر الذي يلعب دورا رئيسيا في إدخال الإغاثة الإنسانية وبعض الإمدادات، بعد أن احتلته في السادس من مايو، إلى جانب مواجهات تخوضها المقاومة الفلسطينية في رفح ضد جنود وآليات الاحتلال.

ويأتي ذلك في ظل ضغوط دولية وأوروبية متصاعدة على إسرائيل لتلتزم بقرار محكمة العدل الدولية ووقف هجومها العسكري في مدينة رفح، إلى جانب ما سبق ذلك من تحذيرات أممية ودولية من تداعيات اجتياح رفح باعتبارها الملاذ الأخير للنازحين في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب مدمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي.