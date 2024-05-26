كريم خان يرد على انتقادات مذكرة اعتقال نتنياهو ويذكّر بمارجريت تاتشر

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رد مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، على انتقادات واشنطن ولندن له على إصدار مذكرة اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، وذكّر بأحداث إيرلندا الشمالية.

وقال خان، إن «البريطانيين لم يقصفوا عاصمة إيرلندا الشمالية (بلفاست)، كرد فعل على الهجمات الإرهابية»، وذلك حسبما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري، اليوم الأحد.

وأشار إلى أن الإيرلنديين حاولوا اغتيال رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارجريت تاتشر، وأن النائب البريطاني إيري نيف واللورد مونتباتن قتلا في انفجار قنبلة.

وأضاف: «لكن البريطانيين لم يقولوا: حسنا، (هناك في وسط مدينة بلفاست) قد يكون أعضاء من الجيش الجمهوري الإيرلندي ومتعاطفون معهم على طريق فولز رود، وبلا شك، لذا دعونا نسقط قنبلة تزن 2000 رطل على تلك الطريق».

وألمح خان في فحوى كلامه إلى أنه «لا يمكنك فعل ذلك».

وقبل أيام، كشف خان، أنه تعرض للتهديد بسبب طلبه إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت.

بدوره، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة ترفض قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن إسرائيل وحركة حماس.

وقال بلينكن، يوم الاثنين الماضي: «نرفض افتراض المدعي العام بالمساواة بين إسرائيل وحماس، فهذا أمر مخز».