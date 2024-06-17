التحالف الدولي يعزز قاعدة الشدادي في شرق سوريا بـ40 شاحنة عسكرية

استقدمت قوات "التحالف الدولي" تعزيزات عسكرية تضم 40 شاحنة عسكرية في قاعدة الشدادي شمالي الحسكة بشرق سوريا ، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الإثنين .

وقال المرصد، في بيان صحفي اليوم ، إن الشاحنات محملة بصواريخ بعيدة المدى وعربات عسكرية مصفحة كبيرة الحجم ومتوسطة، بالإضافة إلى ذخائر وصهاريج محروقات، وأجهزة اتصالات متطورة و أجهزة لكشف الألغام، وذلك من قاعدة خراب الجير بريف رميلان إلى قاعدتها في الشدادي بريف الحسكة.

وأشار إلى أنه في 13 مايو الماضي، هبطت طائرة شحن عسكرية تابعة لقوات "التحالف الدولي" في قاعدة "استراحة الوزير" الأمريكية بريف الحسكة، تحمل على متنها معدات عسكرية ومواد لوجستية، لتعزيز القاعدة تحسباً لأي هجمات محتملة.