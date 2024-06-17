جيش الاحتلال: حزب الله أطلق أكثر من 5 آلاف صاروخ على إسرائيل منذ 7 أكتوبر

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، أمس، إن "حزب الله" اللبناني أطلق أكثر من 5 آلاف صاروخ على إسرائيل منذ 7 أكتوبر الأول الماضي.

وصرح هاجاي، في مؤتمر صحفي لوسائل الإعلام الأجنبية بثته قناة "12" العبرية بأن "حزب الله أطلق أكثر من 5 آلاف صاروخ قذيفة مضادة للدبابات وطائرات درونز منذ أحداث السابع من أكتوبر"، بحسب وكالة الأناضول للأنباء.

وأوضح هاجاري: "سنعمل على عودة الإسرائيليين إلى الشمال.. هذا أمر غير قابل للتفاوض".

وتابع أن "حزب الله في لبنان يصعد هجماته ضد إسرائيل".

ومضى قائلا: "هجمات حزب الله المتزايدة تقودنا إلى حافة ما يمكن أن يكون تصعيدا أوسع نطاقا.. وهو تصعيد يمكن أن تكون له عواقب مدمرة على لبنان والمنطقة".

وشن جيش الاحتلال، في أول أيام عيد الأضحى، قصفا جويا ومدفعيا على بلدات حدودية في جنوب لبنان، بعد هدوء حذر خيم على هذه الجبهة لـ12 ساعة.

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ الثامن من أكتوبر الماضي، توترا شديدا وتبادلا متقطعا للنيران بين جيش الاحتلال من جهة، وحزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان من جهة أخرى، أدت إلى مقتل 471 شخصا على الأقل في لبنان بينهم 307 على الأقل من حزب الله وقرابة 91 مدنيا، وفق تعداد لوكالة الصحافة الفرنسية يستند إلى بيانات الحزب ومصادر رسمية لبنانية. في حين أعلن جيش الاحتلال مقتل 15 عسكريا و11 مدنيا إسرائيليا.